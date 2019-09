Van der Bellen will sich in Sachen Klimaschutz einbringen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich bei der Regierungsbildung nach der Nationalratswahl in Sachen Klimaschutz "etwas mehr als zuletzt" einbringen - und zwar in "sachlicher und personeller Hinsicht". Im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) bezeichnete das Staatsoberhaupt den Klimaschutz als "zentrales Thema".

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Van der Bellen: Klimaschutz "zentrales Thema"