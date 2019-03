Vana überlässt Wiener bei EU-Wahl zweiten Listenplatz

Die grüne EU-Abgeordnete Monika Vana verzichtet entgegen ursprünglichen Absichten darauf, beim Bundeskongress am Samstag für den zweiten Platz auf der Wahlliste der Grünen zu kandidieren, berichtete der "Standard" am Montag. Sie begründete dies mit dem Wunsch nach Einigkeit und Geschlossenheit und will sich nun um Platz 3 bewerben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER