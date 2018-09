Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou hat offensichtlich über ihre politische Zukunft entschieden. Die Grüne kündigte kurzfristig für Sonntagmittag eine "persönliche Erklärung" an. Angenommen wird, dass sie nicht für die Wien-Wahl 2020 kandidieren wird. Vassilakou war in jüngster Zeit mehr und mehr auch intern in die Kritik geraten. Für den ersten Listenplatz gibt es bereits mehrere Bewerber.

SN/APA/HANS PUNZ Vassilakou steht in der Kritik