Verbeugte sich Österreichs First Lady zu tief vor dem spanischen Königspaar?

Es war offenbar eine herzliche Begrüßungsgeste, das Bild von der tiefen Verbeugung Doris Schmidauers vor Letizia und Felipe von Spanien schaffte es auf Titelseiten und in Onlineartikel. Gehörte diese Verbeugung zum Protokoll?

Königin Letizia von Spanien greift sich zur Begrüßung mit der Hand aufs Herz, Österreichs First Lady Doris Schmidauer antwortet mit einer Verbeugung. In den von den Kameraleuten eingefangenen Bildern schaut diese Ehrenbezeugung etwas übertrieben aus, fast ein bisschen devot. Im Video hingegen wirkt die Verbeugung gar nicht übertrieben, sehr spontan und von Herzen. Auch König Felipe wird von Doris Schmidauer so begrüßt.

Gehörte diese Verbeugung zum Protokoll? Wie sind ein König und eine Königin in Österreich zu empfangen? Was passt noch in unsere Zeit? Das wollten wir vom "Knigge"-Papst Thomas Schäfer-Elmayer wissen.

Seine Antwort fällt klar aus: "Ich finde an so einer tiefen Verbeugung an sich nichts Verwerfliches, es ist eine sehr höfliche Geste einem Monarchenpaar gegenüber." In Coronazeiten hätten sich zudem Begrüßungsrituale verändert, Verbeugung und Hand aufs Herz seien Alternativen zum Händeschütteln.

Genauso argumentiert auch Doris Schmidauers Pressesprecherin, Inge Hausbichler: "Seit Corona ist die Verbeugung ganz typisch für den Bundespräsidenten und Frau Schmidauer." Wäre der Besuch vor Corona gewesen, wäre es vermutlich einfach ein Handschlag gewesen, erklärt Hausbichler. Reaktionen auf die Verbeugung habe es bis jetzt noch keine gegeben und auch mit Doris Schmidauer habe sie danach nicht darüber gesprochen: "Es war ja nichts Protokollarisches." Dass die Verbeugung etwas tiefer ausgefallen sei, sei einfach ein Zufall gewesen und habe vor Ort auch nicht sehr auffällig gewirkt, ergänzt sie. Sie meint, dass es am Foto einfach viel extremer aussehe.

Wenn man sich das Video genau ansieht, dann erkennt man, dass sich Doris Schmidauer vor König Felipe eher knapp und dann mit etwas mehr Schwung und Herzlichkeit vor Königin Letizia verbeugt. Die Perspektive des Fotos scheint eine tiefere Verbeugung anzudeuten, als es in der Realität tatsächlich der Fall war. Dennoch ist die Verbeugung tiefer als gewöhnlich. Doris Schmidauer selbst wollte dazu keine Stellung nehmen: "Frau Schmidauer gibt ganz selten Interviews und zu so einem Thema wäre es unpassend", erklärt Inge Hausbichler, denn es sei doch keine große Sache.

Ein Hofknicks sorgte schon einmal für Aufregung

2018 schlug der Knicks der damaligen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bei ihrer Hochzeit vor Wladimir Putin hohe Wellen. Damals war von einem Kniefall und Unterwerfungsakt die Rede. Thomas Schäfer-Elmayer sagt in der Rückschau, dieser Knicks sei damals international falsch verstanden worden, er erkläre sich aus der Balltradition. "Es war das Schluss-Compliment wie bei einer Balleröffnung, die Herren verbeugen sich tief, die Damen fallen in den Knicks."