Verbot der Identitären? Vor der Wahl wird es keine Entscheidung geben

Die Aufregung nach der Rede von FPÖ-Frau Stenzel bei einer rechtsextremen Kundgebung war enorm: Ihr Rücktritt wird gefordert, ein Verbot der Identitären und die Abschaffung ihres Amts. Warum nichts davon so schnell passieren wird.

"Liebe Freunde! (...) Es war mir klar, wie jedes Jahr, dass ich an diesem, Eurem Gedenken, teilnehme." Und: "Ich halte es für wichtig, dass vor allem junge Leute dieses Geschichtsbewusstsein heute haben." So sprach FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel am Samstag anlässlich ...