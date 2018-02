Verein Ute Bock macht weiter - und will wachsen

Der Verein "Flüchtlingsprojekt Ute Bock" will nach dem Tod der Flüchtlingshelferin im Jänner nicht nur weitermachen, sondern wachsen. Bereits im Februar seien zusätzlich zu den Deutschkursen Englischkurse gestartet worden, informierte die Initiative in einer Aussendung am Mittwoch. Ab März werden außerdem IT-Kurse angeboten.

SN/APA/ROBERT JAEGER Im Sinne der verstorbenen Flüchtlingshelferin wird weitergemacht