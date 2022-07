Vereinsgelder: Hausdurchsuchungen in Finanz- und Innenministerium

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Mittwoch Büros im Finanz- und Innenressort durchsucht. Es geht um einen Verein, der schon länger Fragen aufwirft.

Unerwarteter Besuch im Finanz- und im Innenministerium: Ermittler der Staatsanwaltschaft Wien rückten am Mittwoch aus, um in den beiden Ressorts eine Nachschau durchzuführen. Anlass dafür ist der Verdacht auf Missbrauch von EU-Fördergeldern durch die Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung (AEI) und des gleichnamigen Vereins. Eine Managerin der Agentur ist gleichzeitig Abteilungsleiterin im Finanzressort. Auch ein Beamter des Innenministeriums soll ins Visier der Ermittler geraten sein. Es soll sich laut SN-Informationen um einen hochrangigen Mitarbeiter handeln, der vor allem im Migrationsbereich tätig ist. Weil rund 500.000 Euro an EU-Geldern ohne Rechtsgrundlage vom AEI auf das Konto des Innenministeriums-Beamten geflossen sein soll, wurde die Staatsanwaltschaft aktiv. Insgesamt wird laut Staatsanwaltschaft gegen mehrere Personen und Vereine wegen dem Verdacht der Untreue ermittelt. Die Staatsanwaltschaft gibt sich aufgrund der laufenden Ermittlungen zugeknöpft.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tätigkeiten der AEI Fragen aufwerfen. Ursprünglich im Jahr 2003 gegründet, hat AEI laut eigenen Angaben bisher an die 250 internationale Projekte mit 38 Partnern mit einem Fördervolumen in der Höhe von mehr als 220 Millionen Euro durchgeführt. Die Projekte drehten sich um Migrations- und Sicherheitsthemen in EU-Beitrittsstaaten. Sie wurden mit EU-Geldern finanziert und fanden in Kooperation mit dem Innen-, Finanz-, Außen- und Verteidigungsministerium statt. Weil die AEI ab dem Start der türkis-blauen Regierung im Jahr 2017 einen immer größeren Zustrom an Geldern und Mitarbeitern hatte, gleichzeitig aber die kooperierenden Ministerien zuletzt nicht in die Finanzen des Vereins blicken konnten, wurden die Ressorts stutzig. So hat etwa das Verteidigungsministerium einen Prüfung beim Rechnungshof angeregt und das Innenressort eine interne Revision verfügt, diese war auch Auslöser der Anzeige.

Der Grünen-Abgeordnete David Stögmüller hat bereits im Frühjahr eine Anfragenserie zu den AEI-Tätigkeiten gestartet und erfragt, dass allein aus dem Finanzressort 50 Personen als Nebenbeschäftigung bei dem Verein tätig sind. Aus dem Innenministerium hatten 15 Bedienstete dort eine Nebenbeschäftigung. "Das Ganze ist eine dubiose Angelegenheit. Die zuständigen Ministerien müssen unbedingt aufklären, warum Beamte hochbezahlten Nebentätigkeiten nachgehen, die aus öffentlichen Geldern finanziert werden", sagt Stögmüller.