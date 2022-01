Verfassungsexperte äußert "große Zweifel" am Lockdown für Ungeimpfte

Wäre es voreilig, den Lockdown für Ungeimpfte zu beenden und die 2G-Regel abzuschaffen? Der Druck wächst, doch die Regierung steht auf der Bremse.

632 Covidpatientinnen und -patienten, also so viele wie kaum je zuvor, lagen am 8. Dezember auf den Intensivstationen, als sich die Regierung zu einem drastischen Grundrechtseingriff entschloss: Das Ende des allgemeinen Lockdowns, das an diesem Tag verkündet wurde, sollte nur für Geimpfte gelten. Ungeimpfte - so lautete der Beschluss - sollten weiter im Lockdown ausharren. Auf diese Art hoffte die Regierung, einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Intensivkapazitäten abzuwenden. Und nebenbei den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen, ...