Verfassungsexperte Mayer rügt Kurz für Justiz-Beleidigung

Der Vergleich von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zwischen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche und angeblichen Missständen in der Staatsanwaltschaft stößt weiter auf Kritik. "Das ist unverschämt", befand Verfassungsexperte Heinz Mayer am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Die FPÖ kritisierte indes eine "Sonderbehandlung" des Kanzlers, weil für dessen Beschuldigteneinvernahme eine spezielle Bestimmung zur Anwendung kommt.

SN/APA/BKA/ARNO MELICHAREK Der Kanzler wird für seinen Missbrauchs-Vergleich scharf kritisiert