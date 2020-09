Verfassungsgerichtshof berät Verbot der Sterbehilfe

Der Verfassungsgerichtshof muss demnächst entscheiden, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterbestehen soll. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollen die Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" kippen. In einer öffentlichen Verhandlung werden die Höchstrichter am Donnerstag Argumente von Gegnern und Befürwortern des Verbots anhören. Die Entscheidung ergeht in weiterer Folge schriftlich oder mündlich.

SN/APA (dpa/Archiv)/Karl-Josef Hild In Österreich ist die "Tötung auf Verlangen" strafbar