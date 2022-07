Verhaltensökonomin zum Energiesparen: "Die Politik muss jetzt Vorbild sein"

Die Energiekrise zwingt uns, unser Verhalten zu ändern. Wie kann das funktionieren?

Die Verhaltensökonomin Katharina Gangl arbeitet am Institut für Höhere Studien (IHS) gerade an der Frage, wie wir unser Verhalten in der Energiekrise möglichst leicht ändern können, was die Politik dafür tun kann und was wir aus der Coronakrise lernen können. Mit den SN sprach sie über die Herausforderungen, die Verhaltensänderungen mit sich bringen.

Wie kann man Menschen dazu bringen, Energie zu sparen, weil in einem anderen Land Krieg herrscht? Katharina Gangl: Das ist sicher eine große Herausforderung. Eigentlich ...