Verhandlungen zu Sozialwirtschaft-KV vorerst ausgesetzt

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft, SWÖ) werden vorerst ausgesetzt. Auch die angekündigten Streiktage finden vorerst nicht statt. Das teilte die Gewerkschaft GPA-djp am Dienstag in einer Aussendung mit. Man erwarte sich aber von den Arbeitgebern ein "akzeptables" Angebot in schriftlicher Form.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ Die angekündigten Streiktage finden vorerst nicht statt