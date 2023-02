Vermögenssteuern: Die zwei Pole in der Bundesregierung

Die ÖVP ist gegen, die Grünen sind für eine stärkere Vermögensbesteuerung. Koalitionsstreit wird es dennoch keinen geben.

Im Regierungsabkommen von ÖVP und Grünen findet sich im Steuerkapitel viel über Steuerentlastungen, die ökosoziale Steuerreform und den Einstieg in die Bepreisung von CO 2 . Das Wort Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuer wird man aber vergeblich suchen. Denn die beiden Parteien liegen in der Frage viel zu weit auseinander, als dass sich daraus eine Schnittmenge für das "Beste aus beiden Welten" (Zitat Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz 2019) hätte ergeben können.

Für Debatten sorgen Vermögens- und Erbschaftssteuern trotzdem immer wieder. Im Vorjahr etwa ...