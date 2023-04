Verpflichtende Sozialarbeit für Asylbewerber - geht das überhaupt?

Was von Peter Kaisers Vorschlag zu halten ist, Schutzsuchende zu sozialer Arbeit zu verpflichten.

Die SPÖ ringt in der Migrationsfrage weiter um Linien - und überschreitet diese dabei mitunter. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat bereits seit der Flüchtlingskrise 2016 gefordert, Asylberechtigte durch die Teilnahme am sozialen Jahr in die Gesellschaft zu integrieren. Das soziale Jahr war allerdings immer freiwillig. Nun wurde der Vorschlag einer allerdings "verpflichtenden" Sozial- oder Kommunalarbeit für Asylbewerber in das rot-schwarze Kärntner Koalitionsabkommen als Forderung an die Bundesregierung gezwängt. Das Sozialministerium sieht darin, wie es auf SN-Anfrage betont, "keine geeignete ...