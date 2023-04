"Verpflichtendes soziales Jahr für Asylbewerber": Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser im SN-Interview

Kärnten ist anders - vor allem anders als Niederösterreich. Hier funktioniert die Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP.

Arbeitspflicht für Asylbewerber, kürzere Genehmigungsverfahren, Klimaneutralität: Kärntens LH Peter Kaiser (SPÖ) erklärt den SN den Koalitionspakt, den er mit der ÖVP abgeschlossen hat.

In Kärnten haben sich SPÖ und ÖVP rasch und ohne Störgeräusche auf eine Koalition verständigt. Warum gelang in Kärnten, was in Niederösterreich nicht gelang? Peter Kaiser: Wir haben zehn Jahre gemeinsamer Regierungserfahrung. In meiner ersten Legislaturperiode gemeinsam mit drei Parteien, also auch mit den Grünen an Bord, in der letzten Periode nur gemeinsam mit der ...