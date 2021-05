Verreisen und Heimkehren bleibt eine Wissenschaft

Aus vielen Ländern ist nun eine Einreise nach Österreich ohne Quarantäne möglich. Und was gilt im Gegenzug?

Mit der neuen österreichischen Einreiseverordnung ist klar, was Ausländer ab 19. Mai (vorerst bis Ende Juni) vorlegen müssen, um Urlaub in Österreich zu machen - und Inländer, um aus dem Ausland heimzukehren. Es gilt das 3-G-Motto (geimpft, getestet oder genesen). Das handhaben derzeit einige Länder so, aber längst nicht alle. Fast überall werden derzeit die Reiseregeln - die meist vorab Onlineregistrierungen und nicht selten sogenannte Selbsterklärungen erfordern - laufend geändert; das je nach Impffortschritt und Infektionsgeschehen. Deshalb sollte man sich ...