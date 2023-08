So erfreulich es ist, dass das Bundesheer dank eines erhöhten Budgets nun die gröbsten Sparsünden der Vergangenheit beseitigen kann, so wenig ist damit für die Verteidigungsfähigkeit des Landes gewonnen. Denn Landesverteidigung beginnt nicht in den Waffenkammern, sondern in den Köpfen. ...