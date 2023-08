Verteidigungsministerin Tanner: "Nur ein Viertel der Österreicher wäre bereit, das Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen"

Raketenabwehr in der Stratosphäre, Wehrwille der Österreicher und elektronische Kampfführung - die Pläne von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Ein Aufreger des Sommers war, dass Österreich am europäischen Raketenabwehrsystem Sky Shield teilnehmen wird. Können Sie schon sagen, was das konkret bedeutet? Klaudia Tanner: Anfang September wird unser Luftwaffenchef erstmals Einblick in die Detailplanungen bekommen. Dann wird das Geheimnis gelüftet ...