Verteidigungsministerin zu Corona-Einsatz: "Unsere Soldaten leisten wirklich Übermenschliches"

Eine neuerliche Teilmobilmachung oder Wehrdienstverlängerung werde es nicht geben, sagt die Verteidigungsministerin.

Das Bundesheer ist in der Coronakrise Mädchen für alles. Wie viele Infektionen gibt's eigentlich beim Heer? Klaudia Tanner: Wir haben sehr strenge Gesundheitsvorschriften und können dankbar sein, dass wir keine schweren Fälle haben, aber wir haben mittlerweile auch einige Hundert, die positiv getestet worden sind. Zu Beginn der Pandemie hatten wir zweistellige Infiziertenzahlen. Aber so, wie es in der Bevölkerung gestiegen ist, ist es auch bei uns gestiegen.

Im Massentesteinsatz sind aktuell 5400 Soldaten. Jetzt wurde ein zweiter ...