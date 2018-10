Vertrauen ist das Band, das uns zusammenhält

Es gibt, jenseits aller Systemmüdigkeit und Politik- verdrossenheit, immer noch eine starke einende Kraft in diesem Land.

Ganz offensichtlich ist es noch vorhanden, das Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält. Wer am gestrigen Nationalfeiertag die Menschen sah, die auf dem Wiener Heldenplatz die Leistungsschau des Bundesheeres bestaunten oder die geduldig auf Einlass ins Kanzleramt und in die Präsidentschaftskanzlei, ins Parlament und ins Außenministerium, in den Verfassungsgerichtshof und sogar ins Finanzministerium warteten, um dort Präsidenten- und Politikerhände zu schütteln, der musste zur Überzeugung gelangen: Es gibt, jenseits aller Systemmüdigkeit und Politikverdrossenheit, immer noch eine starke einende Kraft in diesem Land.