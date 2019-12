VfGH entscheidet über Krankenkassen-Fusion

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entscheidet am Freitag über die Einsprüche gegen die Fusion der Gebietskrankenkassen. Innerhalb weniger Tage ist dies bereits das zweite Urteil über ein Prestigeprojekt der an der Ibiza-Krise gescheiterten ÖVP/FPÖ-Bundesregierung. Erst am Mittwoch hatten die Höchstrichter weite Teile des türkis-blauen "Sicherheitspakets" aufgehoben.

SN/APA/HANS PUNZ Vizepräsident Christoph Grabenwarter wird die Entscheidung verkünden