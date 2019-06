VfGH prüft "Bundestrojaner" und Kennzeichenerfassung

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) beschäftigt sich am Dienstag in öffentlicher Verhandlung mit dem in der Ära Türkis-Blau beschlossenen "Sicherheitspaket", das der Polizei verstärkte Überwachungsmöglichkeiten in die Hand gegeben hat. SPÖ und NEOS haben es vor das Höchstgericht gebracht. Ein weiterer Antrag von SPÖ-Bundesräten war zuletzt aus Formalgründen zurückgewiesen worden.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Das türkis-blaue "Sicherheitspaket" muss vor den VfGH