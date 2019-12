VfGH verkündet am Freitag Entscheidung zu Krankenkassen

Beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) geht es Schlag auf Schlag. Nachdem die Höchstrichter am Mittwoch weite Teile des türkis-blauen Sicherheits- bzw. Überwachungspakets aufgehoben haben, steht nun ein weiteres Prestigeprojekt der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung am Prüfstand: Am Freitagvormittag verkünden die Verfassungsrichter ihre Entscheidung zur Fusion der Gebietskrankenkassen.

SN/APA/HANS PUNZ Der VfGH könnte erneut ein türkis-blaues Prestigeprojekt kippen