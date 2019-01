Der ehemalige Finanzreferent der vom Kabarettisten Roland Düringer gegründeten Liste GILT ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Untreue zu 15 Monaten Haft, davon fünf Monate unbedingt verurteilt worden. Er hatte ab Mitte 2017 der politischen Bewegung zugeflossene Spenden an sich gebracht, indem er mittels 25 Bankomat-Behebungen knapp 16.000 Euro vom GILT-Konto behob.

