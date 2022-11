Video: 64 von 1.158 Linzer Straßennamen historisch problematisch

Die Stadt Linz hat ihre 1.158 Straßen und öffentlichen Plätze von einer Historikerkommission nach möglichen belasteten Namensgebern durchleuchten lassen. Zu 184 Personen wurde recherchiert, 64 wurden als problematisch eingestuft. Nun muss die Stadtpolitik entscheiden, was mit jenen Straßen und Plätzen geschieht, meinte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz.

