Video: Abschiebungen sorgen für Verstimmung zwischen Grünen und ÖVP

Die in der Nacht auf Donnerstag erfolgten Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien haben zu scharfer Kritik der Grünen an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geführt. "Dass heute in den Morgenstunden gut integrierte Mädchen abgeschoben wurden, ist unmenschlich und unverantwortlich", sagte Grünen-Chef Werner Kogler. Klubobfrau Sigrid Maurer sprach von einer "Heuchelei" des Innenministers. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich "zutiefst betroffen".

Dieses Video liegt auf YouTube