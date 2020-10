Die Wien-Wahl am Sonntag hat mit einem klaren Wahlsieg der SPÖ geendet. Grüne, Neos und ÖVP legten zu, die FPÖ stürzte ab. Strache schafft den Einzug in den Gemeinderat nicht. Bürgermeister Ludwig hat somit die Qual der Wahl, was den künftigen Koalitionspartner betrifft.

