Im Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch ein einziger Angeklagter auf der Anklagebank gesessen: Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger muss sich wegen einer Betrugsanklage rund um seine frühere Villa in Wien-Döbling verantworten. Diese Causa wurde in den laufenden Prozess um Korruptionsverdacht bei Buwog und Terminal Tower eingebunden, wie zuvor schon eine Telekom-Causa.

Dieses Video liegt auf YouTube