Die Ermittlungsarbeiten nach dem Terroranschlag in Wien laufen nach wie vor auf Hochtouren. Nach dem Terroranschlag mit vier Toten und über 20 Verletzten in Wien sind in der Nacht auf Donnerstag die 14 nach der Tat festgenommenen Personen in die Justizanstalt eingeliefert worden.

