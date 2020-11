Video: Anschlag in Wien: Slowakische Behörden warnten Österreich

Der Attentäter von Wien hat im Sommer versucht, in der Slowakei Munition zu kaufen. Nach Informationen von Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR scheiterte der Kauf an einem fehlenden Waffenschein. Demnach wurden auch die österreichischen Behörden über den Fall informiert. In einer Online-Sitzung des Ministerrats setzt sich die österreichische Regierung mit dem Terroranschlag vom Montag auseinander.

Dieses Video liegt auf YouTube