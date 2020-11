Bei dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt sind vier Zivilpersonen und ein 20-jähriger Attentäter ums Leben gekommen. Der IS reklamierte den Anschlag für sich. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gab am Dienstagnachmittag Details über das Attentat bekannt. Österreich verhängte eine dreitägige Staatstrauer. Unterdessen führt eine Spur in die Schweiz.

