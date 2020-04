Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstagabend noch einmal ausdrücklich betont, dass es im privaten Bereich keinerlei Corona-Kontrollen geben wird. "Ich habe aus der Diskussion um den Ostererlass gelernt. Mit mir wird es derartige Kontrollen - und ich weiß dass das auch der Innenminister so sieht - nicht geben", sagte er in der "ZiB 2" des ORF.

Dieses Video liegt auf YouTube