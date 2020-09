Video: Anschober zu steigenden Corona-Zahlen: "Problem sind die privaten Feiern"

Nach der Ampelschaltung auf Orange für einige Regionen in Österreich fanden am heutigen Mittwoch Gespräche zwischen deren Vertretern und der Regierung statt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): "Wir stehen an einer Weggabelung. Entweder pendeln wir uns bei 650 Neuinfektionen ein, oder wir haben bald exponentielle Steigerungen auf 1500 Fälle pro Tag."

