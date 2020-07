Video: Anschober zur Maskenpflicht - "das kann innerhalb von 24 Stunden umsetzbar sein"

Knapp 1400 Personen sind am Freitag in Österreich aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen. "Das Risikobewusstsein steigt wieder", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Das sei unter anderem auf regionale Cluster in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien zurückzuführen. Anschober kündigte in Vorbereitung auf den Herbst einen 17-Punkte-Aktionsplan an.

Dieses Video liegt auf YouTube