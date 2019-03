Die "tot geglaubte Geißel" des Antisemitismus ist in Österreich immer noch ein Problem. Dies stellte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitag bei der offiziellen Vorstellung der vom Parlament in Auftrag gegebenen Antisemitismusstudie fest. Die Studie weist für Österreich zehn Prozent manifeste und 30 Prozent latente antisemitische Einstellungen aus.

