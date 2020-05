Video: Aus DAÖ wird Team HC Strache - "Ibiza-Video" soll Sonntag veröffentlicht werden

Heinz-Christian Strache hat wieder ein Ruder in der Hand. Ziemlich genau ein Jahr nach Ibiza übernahm der als FPÖ-Chef und Vizekanzler gefallene 51-Jährige am Freitag die aus der FPÖ-Wien entstandene Bewegung DAÖ, die sich nun "Team HC Strache, Allianz für Österreich" nennt. Um sich versammelt hat Strache eine Truppe aus Altblauen. Am Sonntag will er auf Facebook ein "Ibiza-Video" ausstrahlen.

Dieses Video liegt auf YouTube