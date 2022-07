Video: BAK-Direktor konnte Fragen in U-Ausschuss nicht beantworten

Wenig erhellend ist am Mittwochnachmittag im U-Ausschuss die Befragung des geschäftsführenden Direktors des Bundesamtes zur Korruptionsbekämpfung (BAK) angelaufen. Fragen zu Causen konnte er nicht beantworten. Ob das BAK bei Ermittlungen mit dem Bundeskriminalamt kooperiere, wisse er nicht. "Ich bin nicht soweit in den operativen Dienst eingebunden, dass ich diese Frage beantworten könnte", so BAK-Leiter Otto Kerbl.

