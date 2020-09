In der Debatte um die Flüchtlingsaufnahme aus Moria appelliert auch "Bild Online" an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), eine Kursänderung vorzunehmen. Kurz solle sich die Bilder aus Moria "noch einmal ganz genau anschauen" und etwa Eltern mit Kindern unter zehn Jahren aufnehmen, heißt es in einem Sonntagnachmittag veröffentlichten Kommentar. "Werden Sie nicht zum Herzlos-Kanzler, Herr Kurz!"

Dieses Video liegt auf YouTube