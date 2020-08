Video: Bildungsminister Faßmann ist gegen Maskenpflicht während des Unterrichts

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will Österreichs Schülern "in keiner Ampelphase" im Unterricht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verordnen, selbst wenn diese im betreffenden Bezirk betreffend Covid-19 auf Rot steht. Das hat er Sonntagabend in der ZiB2 des ORF betont. "Die Schule ist nicht der Ort der eruptiven Entstehung von Clustern", begründete er seine zuversichtliche Haltung.

