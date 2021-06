Video: Bisher 35.000 Anmeldungen für Sommerschule

Für die heuer zum zweiten Mal stattfindende Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen haben sich bisher 35.000 Schüler (2020: 22.500) angemeldet. Änderungen gegenüber dem Vorjahr: Heuer wird an Volks-, Mittel- und Sonderschulen bzw. AHS-Unterstufen neben Deutsch auch Mathe angeboten, in der Volksschule zusätzlich Sachunterricht. Auch an manchen Oberstufen wird es ein Kursangebot geben, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

