Video: Brandstetter will trotz Vorwürfen am VfGH bleiben

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) will trotz laufender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft am Verfassungsgerichtshof bleiben. Das teilte Präsident Christoph Grabenwarter am Freitag mit. Brandstetter wird verdächtigt, gemeinsam mit dem suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek den Termin einer Hausdurchsuchung bei Investor Michael Tojner verraten zu haben. Tojner weist das zurück und will durch Medienanfragen von der bevorstehenden Razzia erfahren haben.

