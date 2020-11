Video: Bürgermeister Ludwig von Van der Bellen angelobt

Nach seiner Wiederwahl zum Bürgermeister in der konstituierenden Sitzung des Wiener Gemeinderats ist Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann angelobt worden. Dafür machte der neue, alte Stadtchef einen kurzen Abstecher vom Rathaus in die Hofburg. Bei seiner Wahl zum Bürgermeister hatte Ludwig im Rathaus 60 Stimmen erhalten.

Dieses Video liegt auf YouTube