Video: Bundesheer marschiert am Heldenplatz auf

Das Bundesheer ist am Montag anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags mit Panzern und Hubschraubern am Heldenplatz aufmarschiert. Wie in alten Zeiten bietet das Militär heuer für seine Leistungsschau alles auf, was es hat. Montagmittag landeten unter großem Publikumsinteresse drei Hubschrauber mitten am Heldenplatz. Gleichzeitig fuhren auch Panzer und andere Fahrzeuge ein. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) begrüßte die ankommenden Soldaten persönlich.

Dieses Video liegt auf YouTube