Die Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch wiederholt von Geschäftsordnungsdebatten unterbrochen worden. Unter anderem stießen sich die Oppositionsparteien immer wieder an der Vorsitzführung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Kurz wiederum verteidigte unter anderem die Spenden an die ÖVP.

