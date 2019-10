Bundespräsident Alexander Van der Bellen schließt am Donnerstag seine Gespräche mit den Parteichefs ab. Zu Gast in der Hofburg sind der Grüne Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, um über die Folgen der Nationalratswahl und die Regierungsbildung zu sprechen. Spätabends werden dann die letzten Wahlkarten ausgezählt, wesentliche Änderungen am Ergebnis bringt das aber nicht mehr.

