Gegen Ende des Wahlkampfs haben es Donnerstagabend doch noch alle sieben Hofburg-Kandidaten gemeinsam in ein Fernsehstudio geschafft. Eine klassische "Elefanten-Runde" gab es aber auch im ORF nicht. Die Anwärter auf das höchste Amt im Staat trugen bloß nebeneinander Wahlaufrufe vor, davor hatten sie in Einzel-Interviews Einblicke in ihr Amtsverständnis geboten.

Dieses Video liegt auf YouTube