Video: Burgenland weitet Testpflicht in kritischer Infrastruktur aus - Rufe nach Lockerung vor Corona-Gipfel

Ungeimpfte in Burgenlands kritischer Infrastruktur müssen ab Montag drei Mal die Woche PCR- und täglich Antigentests machen. Das stellte der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz vor. Im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Krise am Donnerstag mehrten sich unterdessen die Rufe nach einer Lockerung der Quarantäneregeln, auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner sprach sich dafür aus.

