Am 81. Verhandlungstag im Grasser-Prozess war am Mittwoch der ehemalige Kabinettsmitarbeiter Michael Ramprecht als Zeuge am Wort. Er hatte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Vergangenheit schwer belastet - was der ehemalige Minister auf eine persönliche Kränkung des Zeugen zurückführte. Ramprecht beschrieb zu Prozessbeginn Mittwochfrüh das "Match" zwischen Grasser und Jörg Haider.

