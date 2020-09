Die Städte Wien, Graz, Linz und Kufstein wurden bereits am Freitag gelb eingefärbt. In diesen Regionen soll die Maskenpflicht verschärft werden. Das verkündete die türkis-grüne Bundesregierung am Freitagvormittag zum Beginn der Ampelschaltung. An der Feinjustierung der Parameter für die Ampelregelung wird aber noch gebastelt.

