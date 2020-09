Wie Donnerstagabend durchgesickert ist, sollen einige Bezirke bereits am Freitag gelb gefärbt werden. An der Feinjustierung der Parameter für die Ampelregelung wird aber noch länger gebastelt werden. Ab 9.30 läutet die Regierung in einer Pressekonferenz den Start der Corona-Ampel ein.

